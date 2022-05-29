«Ливерпуль» будет во 2-й корзине при жеребьевке ЛЧ-2022/23, «Аякс» попал в 1-ю

Определились все команды, которые попадут в первые две корзины при формировании групп ЛЧ.
«Ливерпуль», уступив «Реалу» (0:1) в финале Лиги чемпионов, лишился возможности попасть в первую корзину – в ней будет «Аякс».
В полном виде она выглядит следующим образом: «Реал Мадрид» (победитель ЛЧ и чемпион Испании), «Айнтрахт» Франкфурт (победитель Лиги Европы), «Манчестер Сити» (чемпион Англии), «Милан» (чемпион Италии), «Бавария» (чемпион Германии), «ПСЖ» (чемпион Франции), «Порту» (чемпион Португалии) и «Аякс» (чемпион Нидерландов).
Во вторую корзину попали «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «Лейпциг» и «Тоттенхэм».
В третьей корзине будут «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Спортинг» и «Байер». В четвертой на данный момент лишь «Брюгге» и «Селтик».
«Марсель» может попасть как в третью, так и в четвертую корзину.
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