Нойер, Мюллер, Ройс, Вернер, Гюндоган, Хавертц – в составе сборной Германии на ближайшие матчи Лиги наций

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Сборная Германии опубликовала список игроков, вызванных для участия в матчах Лиги наций. 

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);

Защитники: Бенджамин Хенрихс («Лейпциг»), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерманн («Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»);

Полузащитники / нападающие: Карим Адейеми («Зальцбург»), Юлиан Брандт («Боруссия»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горетцка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Лукас Нмеча («Вольфсбург»), Марко Ройс («Боруссия»), Лерой Сане («Бавария»), Антон Штах («Майнц»), Тимо Вернер («Челси»). 

В июне сборная Германии проведет 4 матча в рамках Лиги наций – команда дважды сыграет с Италией (4 и 14 июня), а также встретится со сборными Англии (7 июня) и Венгрии (11 июня). 

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