Сергей Семак: «В Грозном всегда сложно играть – медленное поле, запредельный настрой у «Ахмата». «Зенит» в каждой игре может потерять очки, это нормально»

Главный тренер высказался о предстоящем матче против «Ахмата».

Команды сыграют 6 августа в Грозном в рамках 4-го тура Мир .

«В матче, который нас ждет, погода будет достаточно жаркая, также там медленное поле, плюс всегда запредельный настрой у команды, которая играет против лидера чемпионата. Все это вместе дает плоды, и всегда сложно играть [в Грозном]. Но это хорошо. Мы в каждой игре можем потерять очки, и это нормально.

Что касается игры , то у них достаточно сыгранный состав, доукомплектовалась команда. Они всегда стараются играть очень агрессивно. По большей части команды, которые играют против нас, всегда стараются играть на контратаках, поэтому нам нужно быть очень внимательными.

Бакаев замечательно вышел на замену в последнем матче, сыграл очень полезно, результативно. Думаю, у него нет никаких проблем с адаптацией. Нужно понять определенные требования до конца, а в остальном – это очень качественный игрок, который усилит нашу команду.

У нас сейчас начинает потихонечку тренироваться в общей группе Вячеслав Караваев. Также Густаво Мантуан потихоньку будет принимать участие в каких‑то упражнениях. восстанавливается, он позже присоединится. Остальные футболисты готовы играть», – сказал Семак в эфире программы «РецепТура» на «Матч ТВ».