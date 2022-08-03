Сергей Семак: «Поле в Грозном очень медленное всегда. Против «Ахмата» на главные роли выходят движение, борьба, настрой»

рассказал, чем сложны для «Зенита» выезды к в Грозный.

– В «Ахмате» теперь выступает , лучший бомбардир прошлого сезона в чемпионате. Как-то по-особенному защитников готовите к борьбе именно с ним? Или он один не решает всего?

– Конечно, Гамид очень здорово провел прошлый чемпионат, очень много забивает. Должны обращать внимание на его индивидуальные качества, его прекрасную игру в штрафной площади. Но сейчас три нападающих у «Ахмата» – кто будет играть, будет решать главный тренер. Будем готовиться к любому развитию событий. Понятно, что нападающий – часть команды. И самое важное то, как играет команда, как она помогает создать нападающему хороший момент.

– По кадрам: кто, может быть, не сыграет? И вообще, когда команда едет в Грозный, произносят штамп «нас ждет тяжелый матч». И все говорят об этом, хотя про другие города не говорят порой. Какая специфика матчей в Грозном?

– Вы правы – не рядовой штамп. Все матчи складываются очень сложно. Это констатация факта. С чем это связано? Команда – южная, эмоциональная. Будут готовиться на максимально возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой. Плюс – поле очень медленное всегда. Преимущества касаемо быстроты работы с мячом, передачи, отчасти нивелируются на таком поле. Все вместе это выравнивает шансы команд. На одну из главных ролей выходят движение, борьба, настрой. В этих компонентах «Ахмат» традиционно силен – и игры складываются сложно.

По кадрам у нас ничего не изменилось существенно. фрагментарно начинает заниматься с командой, делает какие-то упражнения. потихоньку будет принимать участие в каких-то общекомандных упражнениях. На следующей неделе должны полноценно тренироваться. Что касается , то немножко позже начнет тренироваться, – сказал главный тренер .