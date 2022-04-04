Семак о травмах: «Вендел будет готов к «Ахмату», надеюсь. Караваев выпал на более длительный срок»

высказался о травмированных игроках «Зенита».

Главный тренер петербургского клуба поделился информацией после матча с «Сочи» (0:0).

«У нас выбыли Караваев и Вендел за несколько дней до игры — игроки, которые важны с точки зрения развития атаки.

Надеюсь, будет готов к следующей игре [с ]. Караваев выпал на более длительный срок. На сколько — станет известно на следующей неделе», — сказал Семак.

«Сочи» добил слухи про фарм «Зенита». Столько очков у чемпиона никто не отбирал