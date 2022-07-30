Семак о голе и ассисте Бакаева в матче с «Локомотивом»: «Заявка на стартовый состав «Зенита»

Главный тренер «Зенита» может включить в стартовый состав.

Полузащитник отметился голом и голевым пасом в матче 3-го тура Мир с «Локомотивом» (5:0). Он вышел на замену на 80-й минуте.

– Кассьерра хорошо начал в , но сейчас не забивает. В чем его проблема и довольны ли вы его игрой?

– Я доволен его игрой, не только забитые голы – результат качества игры. У него есть моменты: был выход один на один и удар головой.

– Когда Чистяков вернется в состав? Стоит ли ожидать изменения статуса Бакаева, учитывая сегодняшнее действие?

– Это здоровая конкуренция, кто сильнее, тот и играет. Те, кто сегодня вышел, не дали усомниться в себе. Но выход Зелимхана – заявка на стартовый состав. Дальше зависит от состояния игроков и схемы.

Чистяков пропустил неделю, как будет готов, так и будет играть.

– Пенальти Бакаева: заранее решили, что он будет бить пенальти или было решено по ходу игры? И может ли он стать штатным пенальтистом?

– По ходу матча все знали, что он хорошо исполняет пенальти. В таких случаях, когда нет пенальтистов, игроки сами принимают решения – это говорит о командном духе.

– Где планируете использовать Мантуана?

– Посмотрим, он универсальный игрок, но главное – чтобы он вернулся в общую группу, – передает слова Семака корреспондент Sports.ru Илья Васильев.

«Зенит» раскрошил «Локомотив» – 5:0. Ум Вендела, фокус Клаудиньо на 360 градусов, 1+1 Бакаева и Сергеев у пустых ворот