«Челси» хочет 3 млн бонусов от «Наполи» за аренду Кепы, итальянцы дают не больше 1,5 млн

Кепа Аррисабалага может перейти из в на правах аренды.

Sky Sport Italia сообщает, что стороны договорились об аренде вратаря в неаполитанский клуб без права выкупа, «Челси» возьмет на себя 75% зарплаты игрока.

Однако «Челси» и «Наполи» по-прежнему не могут согласовать размер бонусов за Кепу. Лондонцы хотят получить 3 млн евро (1,5 млн евро в случае выхода «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов и 1,5 млн евро в случае финиша «Наполи» в топ-4 Серии А). «Наполи» не готов платить более 1,5 млн евро бонусов (по 750 тысяч евро за каждую из обозначенных «Челси» целей).

Затем «Наполи» изменил предложение, не увеличив его общую сумму. Теперь итальянцы предлагают 1 млн евро бонусов за выход в плей-офф чемпионов и 500 тысяч евро за финиш в топ-4. «Челси» пока не ответил на это предложение.

«Наполи» уверен, что переговоры завершатся успехом, но на всякий случай рассматривает альтернативные варианты усиления. Если Кепа не присоединится к команде, «Наполи» сосредоточится на голкипере или вратаре «Айнтрахта» Кевине Траппе.