Садьо Мане: «Бавария» обыграет «Ливерпуль», если мы встретимся»

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Вингер «Баварии» Садьо Мане уверен, что его команда сможет победить «Ливерпуль». 

Сенегалец ответил на вопрос про гол, который забил в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов в 2019 году, играя за «Ливерпуль». 

«Я говорил, что, возможно, это мой любимый гол, но сейчас я бы сказал, что это второй любимый гол, а не первый, потому что теперь он [Мануэль Нойер] мой партнер по команде.

Нет, я шучу… Конечно, я думаю, что это был хороший гол. Мы провели хорошую игру. Это уже позади.

Если мы встретимся снова, то, конечно, «Бавария» обыграет «Ливерпуль», – сказал Мане. 

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