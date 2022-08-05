Садьо Мане: «Бавария» обыграет «Ливерпуль», если мы встретимся»

Вингер «Баварии» уверен, что его команда сможет победить «Ливерпуль».

Сенегалец ответил на вопрос про гол, который забил в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов в 2019 году, играя за «Ливерпуль».

«Я говорил, что, возможно, это мой любимый гол, но сейчас я бы сказал, что это второй любимый гол, а не первый, потому что теперь он [Мануэль Нойер] мой партнер по команде.

Нет, я шучу… Конечно, я думаю, что это был хороший гол. Мы провели хорошую игру. Это уже позади.

Если мы встретимся снова, то, конечно, обыграет , – сказал Мане.