Юрген Клопп: «Мане может играть до 39, у него невероятное тело. «Бавария» взяла хорошего игрока»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о Садьо Мане, ушедшем в «Баварию».
«Он будет играть еще целую вечность. Он может выступать до 38-39 лет, у него совершенно невероятное тело.
«Бавария» заполучила по-настоящему хорошего футболиста. Он играл за нас шесть лет. Такие трансферы действительно возможны, я буду использовать эту сделку в качестве примера в будущем.
Вполне естественно, что порой отношения требуют перемен. Садьо хотел сменить команду, и мы постарались выжать из этого максимум. Нам будет его не хватать, но я не беспокоюсь», – сказал Клопп.