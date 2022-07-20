Салах, Мане и Эдуар Менди – в финальном списке номинантов на приз игроку сезона в Африке

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Конфедерация африканского футбола опубликовала окончательный список номинантов на приз игроку года. 

На награду будут претендовать вингеры Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет) и Садьо Мане («Бавария» и Сенегал), а также вратарь Эдуар Менди («Челси» и Сенегал). 

На приз лучшему молодому игроку сезона номинированы Аннибаль Межбри («Манчестер Юнайтед» и Тунис), Карим Конате («Зальцбург» и Кот-д’Ивуар) и Пап Матар Сарр («Тоттенхэм» и Сенегал). 

На награду лучшему тренеру претендуют Алиу Сиссе (сборная Сенегала), Карлуш Кейруш (сборная Египта) и Валид Редраги («Видад»). 

За звание сборной года поборются команды Камеруна, Египта и Сенегала. 

Победители будут определены в результате голосования технического комитета конфедерации, журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.

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