Салах, Мане и Эдуар Менди – в финальном списке номинантов на приз игроку сезона в Африке

Конфедерация африканского футбола опубликовала окончательный список номинантов на приз игроку года.

На награду будут претендовать вингеры ( и Египет) и Садьо Мане ( и Сенегал), а также вратарь Эдуар Менди ( и Сенегал).

На приз лучшему молодому игроку сезона номинированы Аннибаль Межбри ( и Тунис), Карим Конате («Зальцбург» и Кот-д’Ивуар) и Пап Матар Сарр («Тоттенхэм» и Сенегал).

На награду лучшему тренеру претендуют Алиу Сиссе (сборная Сенегала), Карлуш Кейруш (сборная Египта) и Валид Редраги («Видад»).

За звание сборной года поборются команды Камеруна, Египта и Сенегала.

Победители будут определены в результате голосования технического комитета конфедерации, журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.