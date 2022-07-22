Садьо Мане: «Говорят, у нас с Салахом было соперничество, но это не так. Медиа всегда пытаются обострить»

опроверг, что у него был конфликт с вингером .

«Иногда говорят, что между мной и Салахом было соперничество, но, знаете, я не считаю, что у меня есть соперничество с каким-либо игроком, если честно.

У нас хорошие отношения, мы переписываемся. Думаю, медиа всегда пытаются обострить ситуацию.

Вы знаете, что взаимоотношения я выстраиваю не с каким-то одним игроком, а со всеми, с кем играю рядом. Вы можете спросить об этом у любого человека в клубе. У меня хорошие отношения со всеми игроками», – сказал новичок «Баварии».