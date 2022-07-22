Мане о переходе в «Баварию»: «Лучшее решение в моей карьере. Моя жизнь всегда была вызовом, поэтому я хочу постоянно бросать себе новые»

объяснил свое решение уйти из «Ливерпуля».

Этим летом сенегалец перешел из английского клуба в «Баварию».

«Я принял решение уйти в прошлом году, потому что мне нужен новый вызов в моей жизни. Для меня это было подходящий момент. Год назад я разговаривал с тренером [Юргеном Клоппом] и рассказал ему о своем желании уйти.

Если вы посмотрите на мою историю, то увидите, что я родом из маленького городка – моя жизнь всегда была вызовом, поэтому я хочу постоянно бросать себе новые вызовы.

Я провел восемь лет в Премьер-лиге, и, конечно, я провел шесть замечательных лет в , и я могу сказать, что мы выиграли почти все возможные трофеи.

Это было нелегкое решение, но в жизни иногда приходится их принимать, и пока я думаю, что это лучшее решение, которое я принял в своей карьере. Сегодня я нахожусь в одном из лучших клубов мира, и я очень, очень рад быть в «Баварии» и с нетерпением жду начала сезона. Когда вышла на меня, и я увидел проект, я был увлечен им.

У них большие цели, потому что это один из лучших клубов в мире. Я хочу выигрывать кубки, хочу выиграть Лигу чемпионов, так что, если у тебя есть вариант с командой, которая борется за все, сделать выбор легко», – сказал Мане.