Президент «Айнтрахта» о словах про Мане: «Я болею за «Ливерпуль», поэтому так пошутил. Это чертовски хороший форвард»

Президент «Айнтрахта» объяснил свои слова о новичке «Баварии» .

В 1-м туре Бундеслиги франкфуртская команда встретится с «Баварией», и, говоря об этом матче, Петер Фишер сказал: «Да кто, #####, такой этот Мане? Мы хорошо играли с «Баварией» даже тогда, когда был Левандовски».

«Все знают, что я очень болею за . Поэтому ради шутки я сказал: «Да кто, #####, такой этот Мане?» Конечно, я знаю его: это чертовски хороший нападающий. Переход Мане – победа для Бундеслиги.

, лучи софитов, домашний матч – чего еще желать для начала сезона? «Бавария» – очень сильная команда, и она нам действительно нравится. Нас ждет вечеринка. Мы с нетерпением ждем этого матча, и мы полны мотивации и уважения к сопернику», – сказал Фишер.

Босс «Айнтрахта» – хиповый дед: поднял клуб из руин, рулит дискотеками на Ибице, приглашает бездомных домой на Рождество