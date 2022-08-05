Демба Ба: «Челси» будет переживать более трудный период, чем «МЮ» и «Арсенал». Работа Абрамовича и Грановской была потрясающей»

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Демба Ба Марина Грановская Футбол

Демба Ба высказался о смене руководства в «Челси». 

«Я боюсь, что «Челси» будет переживать трудный период времени, даже более трудный, чем то, через что прошли «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал», когда их тренеры ушли. 

Мы не говорим о том, что уходит главный тренер, мы говорим о владельце – о том, кто задает тон. То, что сделал Абрамович, было невероятно, и теперь они меняют всю структуру. Потеря Марины Грановской будет сильным ударом, потому что работа, которую она проделала в «Челси», – потрясающая. 

К этому я отношусь наиболее пессимистично. Надеюсь, я ошибаюсь», – сказал бывший нападающий «Челси»

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