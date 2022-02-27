«Трусливая попытка Абрамовича отдать «пас в больницу» хорошим людям». Невилл о передаче управления «Челси» благотворительному фонду

раскритиковал за выбор новых управляющих «Челси».

Ранее владелец лондонского клуба передал управление им благотворительному фонду.

«Возможно, кто-то, включая меня, посчитал, что это благородный жест, но если взглянуть на попечительный совет фонда, то становится ясно, что эти люди руководить «Челси» не будут.

Думаю, одно из самых мудрых решений Абрамовича за последние 20 лет – не делать заявлений, поскольку его вчерашнее заявление оставило больше вопросов, чем ответов.

Фактически говоря, это такая трусливая попытка отдать «пас в больницу» (передачу, которая может привести к болезненному столкновению адресата с соперником – прим. Sports.ru) хорошим людям из руководства фонда, потому что ясно, что Абрамович управляет клубом вместе с Грановской и Чехом.

Владельцы клубов из топ-6 оторваны от реальности. Они думают, что можно собрать вокруг себя толковую команду пиарщиков и обмануть нас всякими хитрыми словами. К сожалению для них, это не работает», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Абрамович отдает «Челси»: говорит, это в интересах клуба. Но, кажется, дело в угрозе санкций