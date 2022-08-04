Кукурелья проходит медосмотр для «Челси» в Лондоне. «Брайтон» отстранил защитника от тренировок

Защитник прибыл в Лондон.

Как утверждает инсайдер , сейчас футболист проходит медицинское обследование перед трансфером в . После этого клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.

По данным The Athletic, «Брайтон» ранее отстранил Кукурелью от тренировок с основной командой, чтобы остальные футболисты могли готовиться к старту в более спокойной обстановке.

Сообщалось, что «Челси» приобретет испанца за 52,5 млн фунтов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.