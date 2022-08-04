Кукурелья проходит медосмотр для «Челси» в Лондоне. «Брайтон» отстранил защитника от тренировок

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прибыл в Лондон.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас футболист проходит медицинское обследование перед трансфером в «Челси». После этого клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.
По данным The Athletic, «Брайтон» ранее отстранил Кукурелью от тренировок с основной командой, чтобы остальные футболисты могли готовиться к старту АПЛ в более спокойной обстановке.
Сообщалось, что «Челси» приобретет испанца за 52,5 млн фунтов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.