Кукурелья проходит медосмотр для «Челси» в Лондоне. «Брайтон» отстранил защитника от тренировок

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Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прибыл в Лондон.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас футболист проходит медицинское обследование перед трансфером в «Челси». После этого клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.

По данным The Athletic, «Брайтон» ранее отстранил Кукурелью от тренировок с основной командой, чтобы остальные футболисты могли готовиться к старту АПЛ в более спокойной обстановке.

Сообщалось, что «Челси» приобретет испанца за 52,5 млн фунтов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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