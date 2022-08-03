«Брайтон» о Кукурелье и «Челси»: «Ни с одним клубом соглашение о продаже Марка достигнуто не было»

«Брайтон» выступил с заявлением по поводу информации о продаже «Челси».

«Вопреки неточным сообщениям, появившимся сегодня в многочисленных СМИ, ни с одним клубом соглашение о продаже Марка Кукурельи достигнуто не было», – сказано в сообщении.

Ранее публиковались сведения о том, что испанский защитник перейдет в «Челси» за 52,5 млн фунтов, заключив контракт до 2028 года.

Кукурелья в четверг прибудет на медосмотр в «Челси» и подпишет контракт до 2028-го. «Брайтону» продадут Колуилла с правом обратного выкупа