«Брайтон» о Кукурелье и «Челси»: «Ни с одним клубом соглашение о продаже Марка достигнуто не было»

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«Брайтон» выступил с заявлением по поводу информации о продаже Марка Кукурельи «Челси».

«Вопреки неточным сообщениям, появившимся сегодня в многочисленных СМИ, ни с одним клубом соглашение о продаже Марка Кукурельи достигнуто не было», – сказано в сообщении.

Ранее публиковались сведения о том, что испанский защитник перейдет в «Челси» за 52,5 млн фунтов, заключив контракт до 2028 года.

Кукурелья в четверг прибудет на медосмотр в «Челси» и подпишет контракт до 2028-го. «Брайтону» продадут Колуилла с правом обратного выкупа

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