Кукурелья обойдется «Челси» в 55+7 млн фунтов. О переходе из «Брайтона» объявят на этой неделе

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Инсайдер Фабрицио Романо уточнил данные о стоимости защитника Марка Кукурельи.

Ранее сообщалось, что за испанца «Брайтон» получит от «Челси» 52,5 млн фунтов. По новой информации, «синие» заплатят 55 млн фунтов, а еще 7 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Футболист уже прошел медосмотр, клубам остается подписать документы. О трансфере, как ожидается, объявят до конца текущей недели.

Кукурелья в четверг прибудет на медосмотр в «Челси» и подпишет контракт до 2028-го. «Брайтону» продадут Колуилла с правом обратного выкупа

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