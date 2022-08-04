Сарри о Моуринью: «Он мне нравится, но мы по-разному начинали. Есть огромная, мать вашу, разница между 8-м дивизионом Италии и «Барселоной»

Главный тренер «Лацио» поделился мнением о из «Ромы».

«Мне нравится Моуринью. Разница между нами во многом является следствием наших стартовых точек.

Я рос [как тренер] среди любителей, футболистов другого уровня. Чтобы побеждать, я должен был находить хорошие решения, компенсирующие ограниченность игроков.

Моуринью же начинал в «Барселоне» и много тратил на то, чтобы у него были мастера. Есть огромная, мать вашу, разница между работой в «Стие» [из восьмого дивизиона итальянского футбола] и «Барселоне», – заявил Сарри в интервью Corriere dello Sport.

Сарри радикально меняет стиль «Лацио». Впервые после «Наполи» ему дали на это время