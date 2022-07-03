Арриго Сакки: «Дибале в «Милане» будет комфортнее, чем в «Интере». Говорил Берлускони взять его и Сарри»

Бывший главный тренер высказался о форварде .

«Я рекомендовал Берлускони подписать его еще несколько лет назад. Я сказал ему пригласить Сарри и Дибалу, они подавали большие надежды, но «Милан» ничего из этого не сделал.

Я думаю, что Дибале в «Милане» будет комфортнее, чем в . «Россонери» уже привыкли играть с форвардом, действующим из глубины.

Но и аргентинцу придется открываться, участвовать в отборе мяча, использовать скорость. Современный футбол построен на движении», – сказал Сакки La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» попрощался с Дибалой: «9-й бомбардир в истории клуба, взявший 12 трофеев. Будем всегда благодарны ему»