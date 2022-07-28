Де Лигт о переходе в «Юве»: «Я хотел играть в более атакующий футбол, тогда тренером был Сарри. К сожалению, через год он ушел»

Маттейс де Лигт рассказал, почему решил перейти из «Аякса» в .

Защитник присоединился к итальянской команде в 2019 году. Этим летом он перешел в «Баварию».

«Я решил перейти в «Ювентус» из-за желания играть в более атакующий футбол. В тот момент главным тренером был , у которого отличная репутация в мире футбола из-за того, что он сделал сначала в «Наполи», а потом – в «Челси».

Я думал, что смогу практиковать стиль игры, похожий на стиль . К сожалению, через год Сарри ушел», – сказал де Лигт ESPN.