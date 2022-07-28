Де Лигт о переходе в «Юве»: «Я хотел играть в более атакующий футбол, тогда тренером был Сарри. К сожалению, через год он ушел»

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Маттейс де Лигт рассказал, почему решил перейти из «Аякса» в «Ювентус»

Защитник присоединился к итальянской команде в 2019 году. Этим летом он перешел в «Баварию». 

«Я решил перейти в «Ювентус» из-за желания играть в более атакующий футбол. В тот момент главным тренером был Маурицио Сарри, у которого отличная репутация в мире футбола из-за того, что он сделал сначала в «Наполи», а потом – в «Челси». 

Я думал, что смогу практиковать стиль игры, похожий на стиль «Аякса». К сожалению, через год Сарри ушел», – сказал де Лигт ESPN.

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