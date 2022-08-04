«Челси» подписал Чуквуэмеку на 6 лет. 18-летнего хавбека купили за 15 млн фунтов и бонусы

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«Челси» оформил трансфер полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки.

Лондонский клуб сообщил, что с игроком подписан контракт сроком на шесть лет. Позавчера «Челси» объявил о договоренности с «Астон Виллой» об условиях трансфера, теперь же сделка закрыта окончательно.

Сообщалось, что «Астон Вилла» получит за 18-летнего футболиста 15 млн фунтов и бонусы.

Фото: chelseafc.com

В прошлом сезоне АПЛ центральный полузащитник сборной Англии U19 провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.

«Челси» подписал 18-летнего хавбека «Астон Виллы», у которого чуть больше 300 минут в АПЛ. Знакомимся

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