«Челси» подписал Чуквуэмеку на 6 лет. 18-летнего хавбека купили за 15 млн фунтов и бонусы

«Челси» оформил трансфер полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки.
Лондонский клуб сообщил, что с игроком подписан контракт сроком на шесть лет. Позавчера «Челси» объявил о договоренности с «Астон Виллой» об условиях трансфера, теперь же сделка закрыта окончательно.
Сообщалось, что «Астон Вилла» получит за 18-летнего футболиста 15 млн фунтов и бонусы.
Фото: chelseafc.com
В прошлом сезоне АПЛ центральный полузащитник сборной Англии U19 провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.
«Челси» подписал 18-летнего хавбека «Астон Виллы», у которого чуть больше 300 минут в АПЛ. Знакомимся