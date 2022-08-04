Эрлинг Холанд: «АПЛ – самая популярная лига мира. Конечно, мне будет трудно, но это и привлекает»

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Эрлинг Холанд объяснил, почему перешел в «Манчестер Сити».

– Почему вы выбрали «Манчестер Сити» и Премьер-лигу?

– В первую очередь дело было в ощущениях. При поиске новой работы вам важно, как вы себя там будете чувствовать. Ты представляешь себя на этой работе. Так я и принимал решение.

Сначала я хотел бы посмотреть стадионы, почувствовать атмосферу и этот уровень соперничества. Мне это очень нравится [в АПЛ]. Хотелось почувствовать этот темп.

Конечно, мне будет трудно. Но это сильнее всего и привлекает в Премьер-лиге. Это прекрасный и сложный турнир. Поэтому это самая популярная лига мира, – сказал новичок «Манчестер Сити».

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