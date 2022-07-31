Гюндоган о Холанде: «Машина. Он хочет забивать любой ценой – таков его менталитет»

высоко отозвался о новичке .

«Это машина, особенно если учесть его рост и физическую силу. Холанд хочет забивать любой ценой – таков его менталитет.

Все это в совокупности делает его по-настоящему отличным футболистом», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Показатели 22-летнего форварда можно изучить здесь.

Бернарду – опорник, эволюция «Ливерпуля» в атаке и разные дебюты Холанда и Нуньеса. Главное из Суперкубка Англии

Клопп впервые забрал Суперкубок Англии: Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд не попал в пустые