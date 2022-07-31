Гюндоган о Холанде: «Машина. Он хочет забивать любой ценой – таков его менталитет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Илкай Гюндоган Эрлинг Холанд Футбол

Илкай Гюндоган высоко отозвался о новичке «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Это машина, особенно если учесть его рост и физическую силу. Холанд хочет забивать любой ценой – таков его менталитет.

Все это в совокупности делает его по-настоящему отличным футболистом», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Показатели 22-летнего форварда можно изучить здесь.

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