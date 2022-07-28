Фоден о Холанде: «Он страшен перед воротами. Когда Эрлинг наберет форму, его будет не остановить»

Полузащитник поделился ожиданиями от игры с .

«Все знают статистику его голов, сколько он забивает, но он переходит в совершенно другую лигу, с гораздо более быстрым футболом, так что ему может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть. Но я уверен, что когда он наберет форму, его будет не остановить.

Они с Агуэро очень похожи. Холанд также может завершать атаки любым способом. Как я уже сказал, он страшен перед воротами, и если мы сможем доставлять ему мяч в нужные зоны, он сыграют важную роль для нас в этом году», – сказал Фоден Sky Sports.