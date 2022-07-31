Вирджил ван Дейк: «Холанд сделает ужасной жизнь защитников в АПЛ. У него есть все. Но «Ливерпуль» его сдержал»

Вирджил ван Дейк высоко оценил уровне игры .

Нападающий не смог забить «Ливерпулю» в матче за (1:3).

«Очевидно, у Холанда много качеств, которые могут усложнить жизнь защитникам. Он сделает жизнь защитников в Англии ужасной!

Он очень нацеленный на ворота. У него есть все; он умеет играть головой, он быстр. Но мы его сдержали. У него было 1-2 момента, но в остальном мы хорошо сработали», – сказал защитник мерсисайдцев.

Бернарду – опорник, эволюция «Ливерпуля» в атаке и разные дебюты Холанда и Нуньеса. Главное из Суперкубка Англии