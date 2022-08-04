«Лидс» прописал 10 млн евро штрафа для «Барсы» за просрочку платежа по Рафинье

хотела заплатить за Рафинью только после его регистрации.

О деталях перехода 25-летнего вингера в каталонский клуб рассказал The Athletic.

«Лидс» и «Челси» уже согласовали сумму трансфера бразильца, когда игрок и его агент поставили переговоры на паузу, так как хотели дождаться предложения от «Барселоны». Каталонцы сделали его, но оно было меньше, чем сумма, которую был готов заплатить «Челси».

Кроме того, «Барселона» попросила «Лидс» о необычном одолжении. Сине-гранатовые знали, что столкнутся со сложностями при регистрации новичка, но просили, чтобы английский клуб подтвердил трансфер Рафиньи летом. А саму сделку «Барселона» предложила оформить зимой – именно тогда каталонский клуб собирался заплатить за бразильца.

Однако «Лидс» не принял этот вариант и настоял на том, чтобы «Барса» заплатила большую часть суммы летом. Также английский клуб включил в соглашение штраф на 10 млн евро – его «Барселона» заплатит, если не отдаст все деньги за Рафинью вовремя.

The Athletic также приводит слова руководителя одного из клубов , который сказал, что «его команда, без сомнений, будет прописывать подобные штрафы при любой сделке с «Барселоной», так как его клуб сомневается в долгосрочной платежеспособности каталонцев».

Рафинья стал игроком «Барсы» в середине июля. Появлялись разные данные о сумме его трансфера – сделка оценивалась в сумму от 48+12 до 58+10 млн евро.