«Барса» заплатит 48+12 млн евро за Рафинью. Бонусы активируются только в случае победы в ЛЧ (Marca)

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Стали известны условия трансфера вингера Рафиньи Диаса из «Лидса» в «Барселону».

Ранее появлялась информация о том, что трансфер бразильца обойдется «Барсе» в 58+10 млн евро. Однако, как пишет Marca, сумма трансфера ниже – она составляет 48+12 млн евро.

При этом, как отмечается, бонусы, прописанные в соглашении, являются труднодостижимыми. Бо́льшая часть бонусов активируется только в случае победы «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Даже при достижении остальных целей, прописанных в соглашении, бонусы не будут выплачены вообще, если сине-гранатовым не удастся выиграть главный европейский турнир.

В таком случае трансфер Рафиньи обойдется «Барсе» в 48 млн евро.

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