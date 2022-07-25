Директор «Арсенала»: «Агент Рафиньи сказал: «Он хочет в «Барселону», потому что это его мечта»

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Технический директор «Арсенала» объяснил переход Рафиньи в «Барселону».

Лондонский клуб также проявлял интерес к футболисту, который ранее выступал за «Лидс».

«Мы общались с Деку, потому что он является агентом Рафиньи. И я с ним в хороших отношениях – мы друзья.

Я спросил у него: «Можешь ли объяснить мне ситуацию с Рафиньей?». 

Он ясно дал понять: «Эду, у нас хорошие отношения, но я не буду тебе врать. Он хочет в «Барселону», потому что это его мечта. Мы давно разговариваем с ними».

Я ответил: «Окей, спасибо. Если что-то случится – дай мне знать, потому что я могу изучить варианты. Если нет – нет проблем, мы продолжим наши взаимоотношения», – заявил Эду Гаспар.

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