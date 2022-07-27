Рафинья о Бьелсе: «Если бы не его тренировки, я бы не попал в «Барсу». Он всегда требует большего, максимальной отдачи»

высказался о работе с Марсело Бьелсой.

Вингер «Барселоны» играл под руководством аргентинского специалиста в .

– Каков Марсело Бьелса как тренер?

– Он тренер, который очень помог мне с самого первого момента после моего перехода в «Лидс». Он всегда требует большего, всегда требует максимальной отдачи.

Он помог мне попасть в сборную и помог мне попасть в «Барсу». Если бы не его тренировки, как групповые, так и индивидуальные, меня, вероятно, здесь бы не было.

– В чем его главная особенность?

– В дополнение к стилю игры, который характеризуется бережным обращением с мячом, он стремится к максимальной результативности на тренировках и в матчах. Он был важным человеком для меня и для моей карьеры, я всегда буду помнить его, – сказал Рафинья.