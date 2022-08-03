Владелец «Челси» блокирует переход Аспиликуэты в «Барселону». Игрок сохраняет надежду на трансфер

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Защитник Сесар Аспиликуэта в ближайшее время не сможет присоединиться к «Барселоне».

Как информирует The Times, совладелец «Челси» Тодд Боэли уведомил испанца о нежелании отпускать его в каталонский клуб. Американец рассчитывает на опыт и лидерские качества 32-летнего игрока.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель тоже предпочел бы сохранить Аспиликуэту в составе.

При этом игрок продолжает надеяться на то, что добиться перехода в «Барселону» все же удастся.

Невилл про владельца «Челси»: «Он словно хочет поиграть в Football Manager. Избавиться от прежних менеджеров и делать все самому – это что-то в духе Эда Вудворда»

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