Владелец «Челси» блокирует переход Аспиликуэты в «Барселону». Игрок сохраняет надежду на трансфер

Защитник Сесар Аспиликуэта в ближайшее время не сможет присоединиться к «Барселоне».
Как информирует The Times, совладелец «Челси» Тодд Боэли уведомил испанца о нежелании отпускать его в каталонский клуб. Американец рассчитывает на опыт и лидерские качества 32-летнего игрока.
Главный тренер лондонцев Томас Тухель тоже предпочел бы сохранить Аспиликуэту в составе.
При этом игрок продолжает надеяться на то, что добиться перехода в «Барселону» все же удастся.
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