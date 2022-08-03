Женская сборная Англии написала кандидатам в премьер-министры Великобритании открытое письмо с просьбой предоставить доступ к футболу всем школьницам

Женская сборная написала открытое письмо кандидатам в премьер-министры Великобритании.

«Уважаемые Риши Сунак и Лиз Трасс!

В воскресенье вечером была сотворена история. Мечты 23 женщин сбылись. Англия впервые в истории стала чемпионом Европы. На протяжении всего Евро мы, как команда, говорили о нашем наследии и цели вдохновлять нацию. Многие подумают, что это уже достигнуто, но мы видим в этом только начало.

Мы смотрим в будущее. Мы хотим добиться реальных перемен в этой стране, и мы просим вас, если вы станете премьер-министром 5 сентября, помочь нам добиться этих перемен.

Мы хотим, чтобы каждая молодая девушка в стране могла играть в футбол в школе. В настоящее время только 63% девочек могут играть в футбол на уроках физкультуры. Реальность такова, что мы вдохновляем молодых девушек играть в футбол только для того, чтобы многие в конечном итоге пошли в школу и не смогли сыграть.

Мы все испытали это в детстве. Нам часто не давали играть. Поэтому мы создавали свои собственные команды, путешествовали по всей стране и, несмотря ни на что, просто продолжали играть в футбол.

Женский футбол прошел долгий путь. Но ему еще предстоит пройти долгий путь.

Мы просим вас и ваше правительство обеспечить всем девочкам доступ к минимум 2 часам физкультуры в неделю. Мы должны не только предлагать футбол всем девочкам, но и инвестировать в женщин-учителей физкультуры и поддерживать их. Их роль имеет решающее значение, и мы должны предоставить им ресурсы для проведения футбольных занятий для девочек. Они являются ключевыми образцами для подражания, благодаря которым многие молодые девушки могут преуспеть.

Мы добились невероятных успехов в женском футболе, но это поколение школьниц заслуживает большего. Они заслуживают того, чтобы играть в футбол в обеденное время, они заслуживают того, чтобы играть в футбол на уроках физкультуры, и они заслуживают того, чтобы верить, что однажды смогут играть за сборную Англии. Мы хотим, чтобы их мечты тоже сбылись.

Это возможность изменить ситуацию к лучшему. Осуществить перемену, которая повлияет на жизни миллионов молодых девушек. Мы – 23 члена женской сборной Англии на Евро – просим вас сделать приоритетом инвестиции в женский футбол в школах, чтобы у каждой девочки был выбор.

С уважением, женская сборная Англии на Евро-2022», – говорится в письме.