Финал женского Евро стал самым просматриваемым событием на британском ТВ в 2022-м – его смотрели 17,4 млн человек

Финал женского Евро в Англии посмотрели 17,4 млн человек.

В решающем матче англичанки обыграли Германию (2:1, дополнительное время) и впервые в истории выиграли трофей.

17,4 млн зрителей смотрели матч на по ТВ на , еще 5,9 млн просмотров зафиксировано в приложении и сайте канала.

Таким образом, игра Англии и Германии стала самым популярным матчем женского футбола на британском телевидении. Более того, на данный момент это наиболее просматриваемое событие на британском телевидении в этом году.

Прошлогодний финал мужского Евро-2020 между Англией и Италией на пике смотрели 30,95 миллиона зрителей.

Финал женского Евро-2022 посетили 87 192 зрителя – это рекорд для мужских и женских чемпионатов Европы

Женский футбол уходит от мужского – и становится сильнее. Он все привлекательнее для инвесторов и нравится подросткам