Клопп о Евро-2022: «Умопомрачительный уровень. Женский футбол показал свое лицо, и оно прекрасно»

Главный тренер высказался о женском Евро-2022.

В финале турнира встретятся сборные Англии и Германии. Матч пройдет на «Уэмбли».

«Нужно сказать, что я люблю женский футбол, он прекрасен. Уровень турнира умопомрачительный.

Англия показывает выдающуюся игру. Также я видел три матча Германии, она тоже очень хороша. Финал на загляденье – встречаются две команды, действующие интенсивно.

Я люблю Англию, но мое сердце принадлежит Германии. На заполненном «Уэмбли» немок ждет серьезное испытание. У Англии небольшое преимущество, но шансы у Германии есть.

Самое важное – что женский футбол показал свое лицо, и оно прекрасно. Женский футбол за последние годы добился стремительного развития. И в плане техники, и в плане тактики он на очень высоком уровне», – сказал Клопп.

В финал женского Евро вышли Германия и Англия. Немки выигрывали турнир 8 раз – больше всех