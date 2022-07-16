«Когда у нас была полностью черная команда в легкой атлетике, BBC обращал внимание? Нет». Экс-министр спорта о критике женской сборной Англии за нехватку расового разнообразия

Экс-министр спорта Великобритании раскритиковала BBC за реплики о слишком белой женской Англии.

Ранее ведущая BBC Эйлид Барбур осудила женскую сборную Англии за нехватку расового разнообразия, отметив, что в матче с Норвегией «все футболистки на поле были белыми».

«Когда у нас была команда в некоторых легкоатлетических дисциплинах, целиком состоящая из черных, BBC обращал на это внимание? Конечно нет.

Этот спортивный репортаж жалок», – написала в твиттере Кейт Хоуи, занимавшая пост министра спорта Великобритании с 1999 по 2001 год.