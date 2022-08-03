Невилл про владельца «Челси»: «Он словно хочет поиграть в Football Manager. Избавиться от прежних менеджеров и делать все самому – это что-то в духе Эда Вудворда»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал владельца «Челси» .

«Этот американец Боэли словно хочет поиграть в Football Manager. Что-то такое чувствуется. Он все ходит вокруг да около, и клуб уже начинает паниковать. И вот вы уже думаете: «Ого, они собираются купить Френки де Йонга». Все потому, что Боэли чувствует, что должен что-то сделать, что на него оказывается давление.

Давления не было бы, если бы он оставил в клубе людей, которые были до его прихода, и просто дал им поработать год-два. Но это будет интересный сезон для «Челси». Клуб уже потерял нескольких защитников, и некоторые еще могут перейти в «Барселону».

Избавиться от всех людей, которые прекрасно занимались такими вопросами на протяжении многих лет, и просто попытаться все делать самостоятельно – это что-то в духе , по-моему. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Невилл.

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