Евгений Плющенко: «Медиафутбол отличается стычками и грязью. Не очень приветствую это»

Евгений Плющенко, играющий в футбол за «БроукБойз», поделился мнением о Медиалиге.

– Готовы сидеть на скамейке?

– Безусловно. У нас есть хорошие игроки, которые могут реализовывать моменты. Главное, чтобы команда побеждала. Если тренер скажет сидеть на лавке – буду.

– Как относитесь к трэштоку?

– Я провел уже два матча. Довелось и разводить спортсменов. Действительно, медиафутбол отличается стычками и грязью. Не очень приветствую это.

– Сможете ответить?

– Да, но я бы не хотел. Я по жизни ни на кого не нападаю. Только защищаюсь.

– Есть ли принципиальный соперник для вас в медиафутболе?

– Я новичок. Мы смотрели с Николаем Батуриным ролики, он мне все показывал. Все соперники на поле, но их надо уважать.

У меня всегда была позиция в спорте, что соперника надо уважать и побеждать своим делом: в фигурном катании – прыжками, а тут надо побеждать не грязью, а своей игрой. Это моя позиция, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток