«Плющенко может играть не в любительской лиге, а на профессиональном уровне». Мишин о возможном участии фигуриста в футбольной Медиалиге

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о возможном участии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в футбольной Медиалиге.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист может стать игроком команды «БроукБойз».

«Женя играет в футбол профессионально, так что он может играть не в какой-нибудь любительской лиге, а на профессиональном уровне.

Желаю, чтобы он и своей игрой принес радость и себе, и людям», – сказал Мишин.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ