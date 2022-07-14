«Плющенко может играть не в любительской лиге, а на профессиональном уровне». Мишин о возможном участии фигуриста в футбольной Медиалиге

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин ТАСС медийный футбол Медиалига Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о возможном участии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в футбольной Медиалиге.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист может стать игроком команды «БроукБойз».

«Женя играет в футбол профессионально, так что он может играть не в какой-нибудь любительской лиге, а на профессиональном уровне.

Желаю, чтобы он и своей игрой принес радость и себе, и людям», – сказал Мишин.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

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