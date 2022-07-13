Глава Broke Boys: «У Плющенко есть желание играть в футбол, он следил за Медиалигой. Одно лишь его присутствие в команде может привлечь спонсоров»

Глава футбольного клуба медийной лиги Broke Boys Дмитрий Егоров рассказал о переговорах команды с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист может стать игроком команды.

«Нам ничего не известно о переговорах Плющенко с другими клубами. Вышли на него через доктора Александра Тутова, который является игроком нашей команды.

Насколько я понимаю, у Евгения есть желание играть в футбол – он следил за Медиалигой и в том числе хочет выходить на поле. Он может достичь успеха в футболе.

Переговоры идут, обговариваются детали. Одно лишь присутствие Плющенко в команде может привлечь спонсоров», – сказал Егоров.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

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