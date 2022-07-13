Татьяна Тарасова: «Плющенко некуда девать свою энергию, вот он и пошел в футболисты»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на новость о возможном участии двукратного олимпийского чемпиона в футбольной Медиалиге.

– Евгений – очень способный человек. Он может играть в разные игры, он очень координированный. Но это же не навсегда, а просто попробовать. Плющенко некуда девать свою энергию, вот он и пошел в футболисты. Он любит этот вид спорт, у нас все мальчики по субботам играли в футбол.

– Пойдет ли это на пользу его имиджу, ведь над ним могут начать смеяться, если будет плохо играть?

– У него есть большое имя, он заработал его победами, все знают, кто это такой, сейчас он просто хочет поиграть в футбол, почему нет? – сказала Тарасова.

Плющенко о возможном участии в футбольной Медиалиге: «Я всегда играл в нападении левого крайнего. Сегодня у меня будет тренировка с одной из команд»

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток