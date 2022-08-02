Лотар Маттеус: «Нагельсманн не так уж недоволен уходом Левандовского, думаю. Его философия похожа на философию Пепа, ему не нравится играть с «девяткой»

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Лотар Маттеус считает, что Юлиану Нагельсманну пойдет на пользу уход Роберта Левандовского. 

«Его футбольная философия похожа на философию Пепа Гвардиолы. Ему не нравится играть с «девяткой», но когда у тебя в команде есть Роберт Левандовски, ты должен играть с «девяткой». Я думаю, он не так уж недоволен тем, что Левандовски ушел.

«Бавария» последние 10-15 лет играет по системе 4-2-3-1. С Левандовским, а до этого с Мирославом Клозе. Всегда с «девяткой». Теперь Нагельсманн не будет играть с «девяткой». Мы увидим его стиль игры в «Лейпциге» по схеме 4-2-2-2. 

Его команда совсем другая. В «Лейпциге» он играл с двумя нападающими – Тимо Вернером и Юсуфом Поульссеном. Один шел налево, а другой направо. Еще один игрок входил в штрафную из полузащиты. Я думаю, что без Левандовского он [Нагельсманн] будет более гибким. 

У него теперь есть еще один быстрый игрок в лице Мане. Его футбольная философия больше подходит для игры с Мане и Гнабри или, может быть, иногда с Лероем Сане или Кингсли Команом. У него есть много вариантов, и я думаю, что Юлиан сейчас будет более доволен своей командой, чем в прошлом году», – сказал бывший игрок «Баварии». 

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