Лотар Маттеус: «Нагельсманн не так уж недоволен уходом Левандовского, думаю. Его философия похожа на философию Пепа, ему не нравится играть с «девяткой»

Лотар Маттеус считает, что Юлиану Нагельсманну пойдет на пользу уход Роберта Левандовского.

«Его футбольная философия похожа на философию Пепа Гвардиолы. Ему не нравится играть с «девяткой», но когда у тебя в команде есть , ты должен играть с «девяткой». Я думаю, он не так уж недоволен тем, что Левандовски ушел.

последние 10-15 лет играет по системе 4-2-3-1. С Левандовским, а до этого с Мирославом Клозе. Всегда с «девяткой». Теперь Нагельсманн не будет играть с «девяткой». Мы увидим его стиль игры в «Лейпциге» по схеме 4-2-2-2.

Его команда совсем другая. В «Лейпциге» он играл с двумя нападающими – и Юсуфом Поульссеном. Один шел налево, а другой направо. Еще один игрок входил в штрафную из полузащиты. Я думаю, что без Левандовского он [Нагельсманн] будет более гибким.

У него теперь есть еще один быстрый игрок в лице Мане. Его футбольная философия больше подходит для игры с Мане и Гнабри или, может быть, иногда с или . У него есть много вариантов, и я думаю, что Юлиан сейчас будет более доволен своей командой, чем в прошлом году», – сказал бывший игрок «Баварии».