Роберт Левандовски: «У «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что им не нужна классическая «девятка». Команда может обрести новую идентичность»

не считает, что атака «Баварии» станет слабее после его ухода.

– Я думаю, у «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что им не нужна классическая «девятка». Они могут играть без прямой замены мне. Команда может играть разнообразно и обрести новую идентичность.

Думаю, у много идей. Ему не нужен классический нападающий. Эта идея может очень хорошо подойти «Баварии».

– Кто будет забивать? Мане? Гнабри?

– Есть также , , , .

Игроки будут брать на себя больше ответственности в том, чтобы забивать голы. У них будут лучшие показатели, и они забьют больше голов, – сказал форвард «Барселоны» в интервью Bild.