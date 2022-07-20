Роберт Левандовски: «У «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что им не нужна классическая «девятка». Команда может обрести новую идентичность»

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Роберт Левандовски не считает, что атака «Баварии» станет слабее после его ухода. 

– Я думаю, у «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что им не нужна классическая «девятка». Они могут играть без прямой замены мне. Команда может играть разнообразно и обрести новую идентичность. 

Думаю, у Юлиана Нагельсмана много идей. Ему не нужен классический нападающий. Эта идея может очень хорошо подойти «Баварии».

– Кто будет забивать? Мане? Гнабри?

– Есть также Кингсли Коман, Лерой Сане, Томас Мюллер, Джамал Мусиала.

Игроки будут брать на себя больше ответственности в том, чтобы забивать голы. У них будут лучшие показатели, и они забьют больше голов, – сказал форвард «Барселоны» в интервью Bild. 

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