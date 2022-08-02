Погба поехал в Лион, чтобы проконсультироваться с врачом по поводу операции. Хавбек примет решение в ближайшее время

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Поль Погба в ближайшее время примет решение об операции. 

Полузащитник «Ювентуса» повредил правое колено на тренировке нового клуба. Затем было установлено, что у француза травма мениска.

В случае проведения операции футболист может выбыть на срок от 3 до 5 месяцев и пропустить чемпионат мира. Игрок намерен принять участие в этом турнире, поэтому не хочет делать операцию.

Погба поехал в Лион, чтобы проконсультироваться с врачом Бертраном Соннери-Котте. После этого футболист примет окончательное решение.

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