Погба не хочет делать операцию после травмы мениска. Хавбек «Юве» ищет иные способы лечения

Поль Погба не хочет делать операцию после травмы колена, полученной на сборах «Ювентуса».
Футболист повредил правое колено на тренировке нового клуба. Затем было установлено, что у француза травма мениска, из-за которой он может пропустить два месяца. При таком повреждении может потребоваться операция.
Однако, как пишет La Gazzetta dello Sport, на данный момент футболист отказался от операции.
Погба покинул расположение «Ювентуса», который проводит предсезонную подготовку в США. Он вернется в Италию для консультаций с врачами. Поль попросил у «Ювентуса» время перед тем, как принять решение об операции.
Окружение Погба пытается помочь ему понять, требуется ли в его случае операция. Француз пройдет еще несколько обследований, чтобы понять, возможно ли вылечить его травму консервативными методами.
В прошлом сезоне 29-летний полузащитник, покинувший этим летом «Манчестер Юнайтед», провел 20 матчей в АПЛ и отдал 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.