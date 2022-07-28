Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы мениска. Хавбек «Юве» может вернуться на поле в 2023-м

Полузащитник Поль Погба из-за травмы колена может пропустить ЧМ-2022.

Футболист повредил правое колено на тренировке нового клуба. Затем было установлено, что у француза травма мениска, из-за которой, как сообщалось, он может пропустить два месяца.

Однако повреждение может оказаться более серьезным.

Журналистка La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле утверждает, что француз рискует пропустить остаток 2022 года и восстановиться от повреждения только к началу 2023 года.

В таком случае Погба не сыграет в составе сборной на .

Отмечается, что игрок консультируется со специалистами и ищет наиболее быстрый способ восстановления. От операции он отказался.