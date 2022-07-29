Погба пропустит 3-5 месяцев, если сделает операцию. Он очень хочет на ЧМ-2022, поэтому ищет иные способы лечения

пока так и не решил, как будет лечить травмированное колено.

Полузащитник может отправиться во Францию, чтобы встретиться с Бертраном Соннери-Котте, всемирно известным врачом, который, в частности, оперировал Златана Ибрагимовича после разрыва передней крестообразной связки.

Как сообщает журналистка La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле, повреждение мениска, полученное Погба, оказалось непростым, поэтому в случае операции он пропустит от трех до пяти месяцев. В этом случае Поль не сыграет за сборную Франции на .

Погба очень хочет попасть на турнир, поэтому ищет методы лечения, которые позволят восстановиться быстрее.

В США ему посоветовали делать операцию. Поэтому Погба отправился в Италию, чтобы проконсультироваться с местными медиками. Хавбек вместе с врачами «Ювентуса» и сборной Франции пытается найти решение, которое позволит ему поехать на чемпионат мира.

Решение о методе лечения может быть принято в начале следующей недели.