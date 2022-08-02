Слуцкий об 1 победе «Рубина» в 3 матчах: «Ничего плачевного, это нормально. Мы играли с фаворитами Первой лиги»

Леонида Слуцкого не беспокоит то, что «Рубин» выиграл 1 из 3 матчей в .

В 1-м туре Первой лиги казанский клуб выиграл «Родины» (2:0). Затем «Рубин» проиграл «Енисею» (2:3), а вчера сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

– Не хватило разнообразия атакующих действий. Очень много было длинных передач. Хотелось бы, чтобы мы варьировали атакующие взаимодействия. Понятно, что оборона у соперника была насыщенная, но разнообразия в атаке нам не хватило.

– В первых трех турах «Рубин» одержал одну победу. Насколько это плачевно, учитывая цель выйти в РПЛ?

– Ничего плачевного, это нормально. Пару лет назад, когда «Крылья Советов» вышли в РПЛ, побив все рекорды, в первых четырех турах у них было четыре очка.

Для команды это нормально в этот промежуток времени. Пытаешься стабилизировать игру. И те соперники, которые были у нас, это фавориты Первой лиги. Думаю, мы стабилизируем свою игру и с каждым туром она будет качественнее, – сказал тренер .