Слуцкий о 2:0 с «Родиной»: «С каждой игрой «Рубин» будет прибавлять, надеюсь»

Главный тренер подвел итоги матча 1-го тура лиги с (2:0).

– В первом тайме, несмотря на то, что в команде опытные игроки, многое не получалось. Первая официальная игра, большое количество болельщиков. В первом тайме не получилась системная игра. Моменты возникали, но не из тех вариантов атак, которые мы планировали.

Во втором тайме уже было все по-другому. В перерыве четко указали на то, где нужно перестроиться. Во втором тайме полностью контролировали ход встречи и добились заслуженной победы.

– Иванов не играл ни одного контрольного матча, сегодня вышел и показал уровень. Вы этого ждали от него?

– Он может еще лучше. Он всего несколько дней работал в общей группе. У нас было две замены в первом тайме вынужденные, из-за этого не осталось большого количества слотов замен. Были вынуждены сделать тройную замену во втором тайме. Хорошо, что справились.

Я надеюсь, что с каждой игрой будем прибавлять. У нас нет много времени, в каждой игре нужно брать очки. Так, как мы действовали во втором тайме – это будет минимальной планкой требований в следующих матчах.

– Самошников и Апшацев покинули поле в первом тайме. Что с ними?

– У обоих проблемы с пищеварительной системой. Что-то непонятное произошло. Такое у меня впервые за 2,5 года, что я здесь. Но в целом особых проблем у них нет. У Фамейе голеностоп, первоначальный анализ, что пропустит несколько дней.

– Сегодня довольны Лисаковичем? У вас были вопросы к нему по самоотдаче.

– Вопрос был не только в самоотдаче. У него была травма, и все его функциональные показатели были на низком уровне, несколько дней он работал с тренером по физподготовке. Пока он не набрал нужную форму, но количество острых моментов, в которых он принял участие, говорит о том, что это футболист высокого уровня.

– Как оцените психологическую устойчивость ваших игроков?

– У нас опытная команда в этом году. Если Иванов доиграл до этого возраста и не пользовался услугами психолога, и еще имеет троих детей – думаю, психологическая устойчивость будет точно на высоком уровне, – сказал .