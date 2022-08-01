Слуцкий о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»: «Мы с ним не говорили на эту тему»

ответил на вопрос о возможности перехода в «Рубин».

Главный тренер казанцев затронул эту тему, комментируя итоги матча лиги с «Уфой» (0:0).

– В первых трех турах одержана лишь одна победа, насколько это плачевно?

– Это не плачевно, это нормально. Я помню, что «Крылья Советов», когда побили все рекорды по набранным очкам, имели после первых четырех туров четыре очка.

У нас были непростые соперники. Уверен, что «Уфа» будет одним из фаворитов турнира, «Енисей» тоже набирает много очков. Думаю, что нам удастся стабилизировать свою игру. С каждым туром наша игра будет качественнее.

– Планируется ли подписать Дзюбу в ?

– Мы с ним не говорили на эту тему.

– Сегодня игровая схема вновь поменялась, что скажете по этому поводу?

– Мы ищем оптимальные варианты. Какие-то игроки в команде месяц, кто-то меньше. Мы смотрим несколько атакующих вариантов. Сегодня был ромб со смещением в левую зону.

Что-то получилось, что-то нет. Атакующая игра у нас еще не выставлена в полной мере. Игрой в обороне в целом сегодня я доволен, – сказал Слуцкий.

33-летний форвард находится в статусе свободного агента, покинув «Зенит» этим летом. Сообщалось, что интерес к нему проявляют ряд клубов из России, Турции и Азербайджана.