Слуцкий о Дзюбе и «Рубине»: «Когда такой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все»

рассказал, что положительно повлиял на .

Дзюба тренируется с казанским клубом, поддерживает форму и ищет новую команду.

– Полезно было присутствие Дзюбы? Какие шансы, что останется?

– На вторую часть вопроса не общались.

Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные.

Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше. Это сыграло большую позитивную роль. Надеюсь, следующую неделю Дзюба проведет с нами в тренировочном процессе, – сказал Слуцкий.