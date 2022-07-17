Слуцкий о Дзюбе и «Рубине»: «Когда такой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все»

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Леонид Слуцкий рассказал, что Артем Дзюба положительно повлиял на «Рубин».

Дзюба тренируется с казанским клубом, поддерживает форму и ищет новую команду.

– Полезно было присутствие Дзюбы? Какие шансы, что останется?

– На вторую часть вопроса не общались.

Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные.

Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше. Это сыграло большую позитивную роль. Надеюсь, следующую неделю Дзюба проведет с нами в тренировочном процессе, – сказал Слуцкий.

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